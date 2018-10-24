Eskişehir'de Gündoğdu Mahallesi'nde yapılan yeni inşaatlara tepki

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Gündoğdu Mahallesi yüzde 70 inşaat yoğunluğunun olduğu bir alana dönüşüyor. Biz bu bölgenin betonlaşmasına karşıyız." dedi.

Çalışkan, düzenlediği basın toplantısında, 5-12 Kasım'da yerel seçimler için belediye başkanı aday adaylığına ilişkin müracaatları almaya başlayacaklarını belirterek, AK Parti ile hiçbir zaman özdeş olmamış kişilerin aday adaylığına sıcak bakmadıklarını bildirdi.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin gündemde olduğunu ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Gündoğdu 1 ve 3 projeleri 2010 yılından beri varolan Sayın Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 8 yıl sonra aklına gelen kentsel dönüşüm projeleridir. Gündoğdu 1 projesi vatandaşımızın lehine gelişen bir proje değil. 300 metrekare arsası olan birisinin en iyi ihtimalle 97 metrekarelik bir dairesi oluşacak. Gündoğdulu hemşehrilerimize bu proje fayda getirmiyor. Gündoğdu 1, 2 ve 3 nolu projelerin hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Gündoğdu Mahallesi yüzde 70 inşaat yoğunluğunun olduğu bir alana dönüşüyor. Biz bu bölgenin betonlaşmasına karşıyız. Bizim şehrimizin geleceğine dönük hayallerimiz büyük. Projelerimizle birlikte geleceğiz."

Çalışkan, yerel seçimleri kazanmak adına "gece gündüz" demeden çalıştıklarına değinerek, Eskişehir'in karşısına seçimi kazanacak ve en yüksek oyu alabilecek adaylarla çıkacaklarının altını çizdi.

Şehir Hastanesinin cumartesi günü hizmete gireceğini anlatan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Öncelikle acil servisten başlamak üzere hasta kabulü yapılacak. Öğleden sonra yatan hastaların nakli gerçekleştirilecek. Söz konusu noktaya ulaşıma ilişkin taleplerimizi gerekli yerlere ilettik. Herkesin oraya erişme konusunda ulaşım endişesi var. Sağlık İl Müdürlüğü vasıtasıyla ulaşıma dönük taleplerimizin hepsini gerekli yerlere ilettik.

Bunun çözülerek bu büyük hizmetin hemşehrilerimizle buluşması en temel arzumuzdur. Bunun aksine hareket edenler de milletin vicdanında ve önümüzdeki seçimlerde mahkum olacaktır. Bu şehir daha fazlasını hak ediyor. Biz daha iyisini Allah'ın izniyle yapacağız."



