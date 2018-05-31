ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan Gören Göz Cihazı Projesi kapsamında 108 görme engelliye cihazları teslim edildi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin son yıllarda her alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını belirterek, görme engellilerin de bilgi çağının getirdiği yeniliklerden faydalanabilmeleri için başlatılan Gören Göz Projesi'nin hayata geçirildiğini kaydetti.

Ülkeler için kalkınmışlık kriterlerinden birinin, engelli bireylerin hayata ne kadar katılabildiği olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin yardımı ve desteği olmadan kamu ve özel sektör imkanlarından ne kadar faydalanabildiğidir. Ülkemiz çok önemli gelişmeleri sağlamış durumdadır. İki bakanlığımızın iş birliğiyle gerçekleştirdiği Gören Göz Projesi son zamanlardaki en anlamlı projelerden birisidir. Bu proje sayesinde görme engelli kardeşlerimizin hayatları artık çok daha kolay olacak. Gitmek istedikleri yere çok kolay ulaşacak, bağımsız hareket edebilme imkanına kavuşacaklar."

Konuşmanın ardından Vali Çakacak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer ile birlikte başvuru yapan görme engelli vatandaşlara cihazlarını teslim etti.



