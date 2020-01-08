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Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti
- Kazada, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü de yaşamını yitirdi
Genel 08.01.2020, 12:34
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki iki kişi öldü.
Enes Duman (23) idaresindeki 26 FF 2804 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 7. kilometresinde M.K'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Parmaksız ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.