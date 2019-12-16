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Eskişehir'de gazetecinin darbedilmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ü.M, gazeteci Hakkı Sağlam ve taraf avukatları...
Genel 16.12.2019, 13:29
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.
3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ü.M, gazeteci Hakkı Sağlam ve taraf avukatları katıldı.
Mahkemenin hakimi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.
Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde iki kişi gazeteci Hakkı Sağlam'ı darbetmiş, çevredeki güvenlik kameraların kayıtlarından eşkali belirlenen şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlılardan N.K. serbest bırakılmış, Ü.M. ise tutuklanmıştı.
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