Son Dakika

Eskişehir'de gazetecinin darbedilmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ü.M, gazeteci Hakkı Sağlam ve taraf avukatları...

Genel 16.12.2019, 13:29
Eskişehir'de gazetecinin darbedilmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.

3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ü.M, gazeteci Hakkı Sağlam ve taraf avukatları katıldı.

Ü.M. savunmasında, olay günü Sağlam ile tesadüfen karşılaştığını, amacının kavga etmek olmadığını öne sürdü.

Mahkemenin hakimi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde iki kişi gazeteci Hakkı Sağlam'ı darbetmiş, çevredeki güvenlik kameraların kayıtlarından eşkali belirlenen şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlılardan N.K. serbest bırakılmış, Ü.M. ise tutuklanmıştı.

#Darp #dava #Eskişehir #gazeteci #Hakkı Sağlam
Yorumlar (0)
banner287
banner269
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:46
Öğle 12:42
İkindi 15:08
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@