Eskişehir'de gasp iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tramvayda Türkmenistan uyruklu bir kişinin saatini gasbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde tramvayda Türkmenistan uyruklu Ferhat K'nin kolundaki saatin kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından gasbedilmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, gasp olayının şüphelisi H.Ö'yü, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.