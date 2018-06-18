Eskişehir'de gasp iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün, bankaya götürdükleri 350 bin liranın, polis üniformasıyla otomobile binen silahlı kişi tarafından gasbedildiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral ile şoför Mehmet Cem Sabancı, şirkete ait 350 bin lirayı banka şubesine götürmek amacıyla otomobille yola çıktıkları sırada polis üniformalı kişi, kendisini Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin giriş kapısına bırakmaları için ricada bulundu.

Araca binen kişi, bir süre sonra Sabancı'nın ensesine tabanca dayayarak, aracı olay yeri yakınındaki ormanlık alana doğru sürmesini istedi.

İki çalışanın ellerini kelepçeleyip aracın dikiz aynalarını kıran şüpheli, 350 bin lirayı gasbederek, kendisini bekleyen başka otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay yeri yakınında çevredekiler tarafından bulunan Töral ile Sabancı, polisi arayarak yardım istedi.

Polis ve jandarma ekipleri, şirket çalışanlarının verdiği eşkal bilgisi doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonunun sahibi Mustafa Ilgaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın şirketin muhasebecisi ve şoförünün bankaya 350 bin lira götürdükleri sırada meydana geldiğini söyledi.

Bir polisin, çalışanlara "Beni Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin kapısına kadar bırakır mısın?" dediğini anlatan Ilgaz, şunları kaydetti:

"Sonra polis kıyafeti giymiş şüpheli ile arabaya biniyorlar. Polis kıyafeti giydiği için çalışanlarımız bir tepki göstermiyor. Üniversitenin kapısına geldiğinde şüpheli, silah çekiyor. Olay yerine kadar getiriyor. Burada iki çalışanımızın ellerini kelepçeleyip 350 bin liraya yakın parayı alıp kaçıyor. Olay bu şekilde olmuş."