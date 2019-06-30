Eskişehir'de firari hükümlüye polis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlarndan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi hükümlü polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin, Antalya ağır ceza ilamat masasınca "Gece vakti silahla yağma", İstanbul Anadolu 5 Çocuk Mahkemesi'nce "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", Eskişehir 1. Çocuk Mahkemesi'nce "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" gibi çok sayıda suçtan arandığını belirledi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedileceği öğrenildi.