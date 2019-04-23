Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Huzur Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.