Eskişehir'de FETÖ/PDY'nin

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında bulundukları iddiasıyla çoğu asker 10'u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu 10, tutuksuz 55 sanık ile avukatları hazır bulundu. Firari 2 sanığın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Duruşmada tanık olarak dinlenilen İsmail T, tutuksuz sanıklardan Yaşar Ç'yi tanıdığını söyleyerek, "Kendisi ile 2014 yılında sohbetlere giderdik. Ben ve Yaşar Ç. dışında 2 kişi daha grubumuzdaydı. Sohbetler dördümüze veriliyordu. Grupta hiç değişiklik olmadı." diye konuştu.

Tanık İsmail T, örgüt yöneticilerinin kendilerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında bazı günler oruç tutmayabileceğimizi söylediler. 'Mesaide tutmayabilirsiniz' diyorlardı. Habip kod adlı Abdullah Dere'nin böyle söylemleri oluyordu. 'Yerine göre namaz kılmayın, oruç tutmayın' diyor, kendimizi belli etmememiz gerektiğini söylüyordu. Zaten çoğu zaman namaz konusunda da evde kılınması telkininde bulunuyordu. Arada Fetullah Gülen'e ait videolar izletiliyor, kitapları okutuluyordu. Habip kod adlı Abdullah Dere bazen bizden himmet isterdi ama ben genelde sadaka niyetine 5-10 lira verdim. Diğer arkadaşların verip vermediğini bilmiyorum."

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.





