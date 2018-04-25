Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kulandıkları belirlenen Murat K. ile emekli astsubay Allattin Ş'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.