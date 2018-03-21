Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı çıkarılan, KHK ile meslekten ihraç edilen polislerin eşleri oldukları öğrenilen 5 kadının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında diş hekimi ve avukatların da bulunduğu 5 şüphelinin "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.