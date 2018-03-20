Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kadın yakalandı.
Kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan diş teknisyeni Büşra Ö'yü (24) gözaltına aldı.
Zanlının, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.