Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı çıkarılan, KHK ile kapatılan Eskişehir İşçiler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu bildirildi.