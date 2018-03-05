Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mart'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince KHK ile kapatılan Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İş Adamları Derneğine yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan S.G, E.Ş, R.Y.Ç, E.A, A.T. ile H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.A, tutuklandı. Diğer 5 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



