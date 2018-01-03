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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

- Hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı gözaltına alındı

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:40
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir iş adamı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı L.A, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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EskişehirFETÖGözaltıİstanbulİş AdamıSoruşturma
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