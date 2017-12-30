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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

- KHK ile kapatılan okullarda yönetici ve öğretmen olarak çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan okullarda yönetici ve öğretmen olarak çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, KHK ile kapatılan okullarda yönetici ve öğretmen olarak çalışan S.B. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirFETÖSoruşturma
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