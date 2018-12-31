Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen başkomiser gözaltına alındı.

Ankara 6 ve 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçmiş dönemde Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görev yapan, bir süre önce meslekten ihraç edilen başkomiser E.S. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüpheli E.S, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen E.S'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.