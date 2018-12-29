Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski teğmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen, meslekten ihraç edilen ve 2 yıldır firari olarak aranan eski teğmen Mehmet Olcay Ö'nün, kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, tanınmamak için kılık değiştiren Mehmet Olcay Ö'yü düzenlenen operasyonda yakaladı.

Mehmet Olcay Ö, emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.