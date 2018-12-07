Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Faik K. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheli Faik K, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.