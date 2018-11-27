Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyonda, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı çıkarılan 5 asker yakalandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında muvazzaf 5 astsubay hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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