Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında muvazzaf 5 astsubay hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.