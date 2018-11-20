Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara ve Konya Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 emekli üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ile Polis Akademisinden ilişiği kesilen 1 öğrenci hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.