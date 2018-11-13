Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında...

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında askeri okulların kapanmasıyla ilişiği kesilen eski öğrenci H.H.G. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli belirlenen adreste yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından Manisa''ya gönderileceği öğrenildi.

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