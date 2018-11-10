Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması"nda üst düzey yönetici olduğu iddia edilen şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Kocaeli'de yürütülen soruşturma kapsamında M.K. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması"nda üst düzey yönetici olduğu iddia edilen M.K, kent merkezinde görev yaptığı özel eğitim kursunda yakalandı.

Gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından, soruşturmanın sürdüğü Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.