Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında F.C.U. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Eskişehir'e getirilen şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.