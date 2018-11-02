Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü asker 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak" suçundan muvazzaf yüzbaşı E.Ö.D, görevinden uzaklaştırılan astsubay R.E.A, emekli astsubay B.Ö. ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen E.S.Y. kent merkezinde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

