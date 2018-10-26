Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4'ü muvazzaf 8 rütbeli asker gözaltına alındı.
Diyarbakır'da yürütülen soruşturma çerçevesinde, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında görevli 4'ü muvazzaf 8 rütbeli asker hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.
Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından, Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.