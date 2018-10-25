Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Azerbaycan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'te yürütülen soruşturma çerçevesinde Azerbaycan uyruklu A.H. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda yakaladı.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Bilecik'e gönderileceği öğrenildi.