Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul ve Gaziantep'de yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Eskişehir-Ankara karayolu polis uygulama noktasında, doktor H.Ç, muvazzaf teğmen A.Y. ile meslekten ihraç edilen yüzbaşı Y.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından, soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderileceği öğrenildi.