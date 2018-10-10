Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli muvazzaf astsubay E.B. hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheli E.B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.
Zanlının, emniyetteki sorgusunun ardından, soruşturmanın sürdürüldüğü Tokat'a gönderileceği öğrenildi.