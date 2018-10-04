Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Mehmet Ç'yi yakaladı.
FETÖ'nün Antalya'daki polis memurlarından sorumlu "mahrem imam" olduğu değerlendirilen ve 2 yıldır aranan zanlının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlendi.
Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından Antalya'ya gönderileceği öğrenildi.