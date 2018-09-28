Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama verilen eski öğretmen Ali Ö. ile Çağdaş B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ö. tutuklandı, Çağdaş B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.