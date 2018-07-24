Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan firari 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olmak" iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Balıkesir Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde çalışırken açığa alınan T.B, A.H.B. ve M.T'nin bulunduğu yeri tespit etti.

Zanlılar, Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehirleri Caddesi'ndeki bir noterde işlem yaparken yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.















