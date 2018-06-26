Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay F.İ. ile askeri okuldan ihraç R.K'nin kaldıkları eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.