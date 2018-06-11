Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kadın gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Tuğba C'nin kent merkezinde kaldığı eve operasyon düzenledi.
Tuğba C, burada gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.