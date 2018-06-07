Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski komiser gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.Ş'nin gözaltına alınması için kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen komiser S.Ş, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Mardin'e gönderileceği öğrenildi.