Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir uzman çavuş yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Furkan T'nin gözaltına alınması için kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan jandarma uzman çavuş Furkan T'nin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.