Eskişehir'de FETÖ/PDY davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve biri firari 10 özel güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, yakınları ile avukatları katıldı.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 4 Mayıs'a ertelendi.