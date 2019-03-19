Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanık, 7 yıl 6 ay ila 2 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, örgütün sözde "büyük bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Elif Tokar'ın avukatı katıldı.

Karara ilişkin son savunmasını yapan sanık avukatı, müvekkilinin küçük yaşta çocuğunun bulunduğunu belirterek, "Bakıma muhtaç çocuğu var. Bu hususun da değerlendirilmesini talep ediyorum." dedi.

Davada dinlenilen tanık Matlyuba Bebitova ise sanığın ByLock kullandığını ve örgütün evlerinde sözde "büyük bölge sorumlusu" ablalardan biri olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir davada tutuksuz sanık Zafer Eşli'nin 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı mahkemedeki başka bir dosyada ise tutuksuz sanık Barış Kara'nın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

