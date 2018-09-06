Eskişehir'de FETÖ'nün

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü firarı 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, "mahrem imam" oldukları ileri sürülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Ahmet Gündüz, Hasan Yaradanakul, İlyas Konuklar, Süleyman Kazancı, Hakan Kırlı ve Zafer Çay ile avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Başka bir dosyada sanık olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Özgür K, sanıklardan Süleyman Kazancı'yı tanıdığını belirterek, "Eskişehir'de bir otelde buluştuk. Bu evde yaptığımız sohbetlerde Fetullah Gülen'e ait ve internetten indirdiği 'Bam Teli' programından alıntı videolarını şahsi bilgisayarından bize izlettirirdi." dedi.

- "Ankesörlü telefondan beni aradı"

Tanık Özgür K, Süleyman Kazancı'nın kendisiyle sabit telefondan da bağlantıya geçtiğini ileri sürerek, "2014 yılında Eskişehir Ordu Evi'nde kaldığım dönemlerde beni ankesörlü telefondan arayan 'Yusuf' kod adlı şahıs, Süleyman Kazancı'dır. Ankesörlü telefondan beni aradı. Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Evde yaptığımız sohbetlerin birinde kendisi bana 'Eğer yakalanır ve gözaltına alınıp konuşursam Allah benim o anda canımı alsın' diyerek dua ettirdi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.



