Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, yaklaşık 4 ay süren takip sonucu, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı kent merkezindeki 4 ayrı hücreye operasyon düzenlenmiş ve Mustafa Kürşat B, Asiye Ö, Mustafa K, Betül T, Kasım B. ve Osman G gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi. "Terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan örgütün "büyük bölge talebe mesulleri" Mustafa Kürşad B, Asiye Ö, Mustafa K. ile Betül T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan Kasım B. ve Osman G. ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadeler dolayısıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandıkları belirlenen zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, B serisi dolar ile sahte kimlik ele geçirilmişti.