Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan yaklaşık 4 ay süren takip sonucu, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı kent merkezindeki 4 ayrı hücre evine operasyon düzenlendi.

Zanlıların operasyon sırasında üzerlerindeki cep telefonlarını evlerinin balkonundan dışarıya attıkları belirlendi.

Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan örgütün "büyük bölge talebe mesulü" oldukları öne sürülen Mustafa Kürşad B, Asiye Ö, Mustafa K, Betül T, Kasım B. ile Osman G. gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen zanlılara ait evlerdeki aramada, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, B serisi dolar ile sahte kimlik ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.