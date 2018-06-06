Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mayıs'ta, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı evlere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları ve il yapılanmasını yeniden kurmaya çalıştıkları belirlenen zanlılardan Samet B, Yusuf Kadir C, Serdal N, Oğuz O. ile Türkan A. tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.