Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yaklaşık 2 ay süren takip sonucu, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı kent merkezindeki çok sayıda hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün kentte yeniden yapılandırılması için çalışma yürüttükleri belirlenen 2'si kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.