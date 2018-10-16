ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında bulundukları iddiasıyla çoğu asker 10'u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 10'u tutuklu 65 sanık ile avukatları hazır bulundu. Firari 2 sanığın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.



İddia makamının sanıkların cezalandırılmasının istendiği esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanık Güven B, tahliyesini talep etti. Sanık, "İddia makamının mütalaasına katılmıyorum. Esasa ilişkin savunmamı yapabilmem için ek süre talebim var. Annem ve babam hasta. Kendileri daha da hasta olacak diye tutukluluğumu söylemedik. Ailem yurt dışında görevdeyim zannediyor. Örgütle hiçbir alakam yok. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek davanın kararı için duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.



