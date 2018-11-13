ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında bulundukları iddiasıyla çoğu asker 10'u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 10'u tutuklu 65 sanık ile avukatları hazır bulundu. Firari 2 sanığın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İddia makamının sanıkların cezalandırılmasının istendiği esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıkların bir kısmı haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle yarın da devam edecek olan duruşmada, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.