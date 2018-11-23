Eskişehir'de FETÖ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan zanlı yol kontrolü sırasında yakalandı.Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB)...

Eskişehir'de FETÖ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan zanlı yol kontrolü sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan astsubay Özkan E'nin, İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ve açığa alındığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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