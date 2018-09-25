Eskişehir'de FETÖ şüphelisi eski astsubay yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş astsubay İsmail B'yi yakaladı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi.