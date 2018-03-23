Eskişehir'de FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Yılmaz Y'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan arama ve kontrollerde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap bulundu.

Yılmaz Y'nin, Emniyetteki sorgusunun ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.