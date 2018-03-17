Eskişehir'de FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Yüksel P'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yüksel P, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.