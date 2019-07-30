Eskişehir'de FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce 2. Ağır ceza Mahkemesince FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Ali M'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlının Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.